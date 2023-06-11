Качественный ремонт квартир под ключ в Москве

Хотите сделать ремонт? Ищете хорошую строительную компанию? Оставляйте заявку или звоните. Наша компания выполнит отделку по доступным рыночным ценам. Гарантируем безупречную работу и фиксированную цену без скрытых платежей. Наши мастера знают, как добиться высокого качества надолго.

Дизайнеры в штате Предложим готовые варианты перепланировок и сделаем технический дизайн-проект с визуализацией для выбора уютного стиля ремонта.

Смета в день замера Точная смета на отделку помещения составляется при вас на объекте.

Гарантия В период гарантии 5 лет на ремонт под ключ мы бесплатно устраним выявленные дефекты после приемки помещения.

Одно из наших достоинств это высокое качество ремонта квартир в Москве без высоких цен на услуги. Мы используем проверенные материалы, которые закупаем по партнерской цене, и можем за счет этого давать дополнительные скидки на услуги клиентам.

Мы выполняем косметический, капитальный и евроремонт по доступным ценам с соблюдением сроков выполнения в договоре. Ниже вы можете просмотреть перечень работ по каждому типу ремонта и рассчитать его стоимость по вашим параметрами.