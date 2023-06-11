Качественный ремонт квартир под ключ в Москве
Хотите преобразить свою квартиру и сделать её комфортнее? Мы учтём ваши пожелания и создадим жильё вашей мечты. Наша команда подготовит стильный дизайн-проект и выполнит ремонт квартир под ключ — от черновых этапов до чистовой отделки. Мастера воплотят любые идеи, добавив уюта каждому помещению. Предоставьте нам качественную отделку, обновление коммуникаций и практичную перепланировку — всё будет сделано на высоком уровне. С нашей компанией ремонт станет приятным процессом обновления вашего дома!
Тарифы на ремонт квартиры
Косметический ремонтот 2700 руб/м2
Самый быстрый вид ремонта и недорогой способ освежить интерьер жилого помещения
- Демонтажные работы;
- Выравнивание стен и пола помещения;
- Покраска стен и потолка;
- Установка розеток, частичная разводка электрики;
- Подготовка стен под обои;
- Отделка стен обоями или покраска;
- Установка натяжных потолков;
- Укладка ламината, паркета, линолеума;
- Укладка напольного покрытия в ванной;
- Поклейка новых обоев;
- Замена сантехники;
- Плиточные;
- Заделка швов потолочных плит перекрытий и штробление стен;
- Установка дверей, плинтусов, дополнительных аксессуаров;
- Монтаж натяжного потолка, реечного;
- Установка мебели;
- Прораб с мастерами сами закупают отделочный черновой материал и предоставляют чеки;
- Вывоз мусора, уборка помещения;
Капитальный ремонтот 6500 руб/м2
Ремонт включает в себя работы с сантехникой, замену основных конструкций и старых инженерных коммуникаций на новые, а также декоративную отделку.
- Демонтажные и подготовительные работы;
- Перепланировка (демонтаж старых и возведение новых стен, перегородок);
- Штукатурка стен по маякам;
- Шпатлевка поверхностей;
- Штукатурка потолка по маякам;
- Шпаклевка стен под окраску;
- Замена стояка хвс или гвс;
- Монтаж труб;
- Выравнивание стен и полов;
- Монтаж натяжного, подвесного потолка;
- Устройство стяжки пола;
- Оштукатуривание откосов;
- Обновление электропроводки, прокладка новой электрики с 5 ти жильный сечением, монтаж розеток и выключателей, установка автоматов и УЗО;
- Монтаж сантехнической мебели;
- Оклейка стен обоями;
- Возведение перегородок из блоков, гвл, кирпича;
- Звукоизоляция перегородок;
- Проводится прокладка кабеля для подключение теплого пола;
- Поклейка обоев, покраска стен, декоративная штукатурка, укладка плитки из керамогранита;
- Укладка керамической плитки;
- Гидроизоляция в мокрой зоне;
- Монтаж раковины, кранов, смесителей, унитаза;
- Устройство ламината, паркета, плитки, установка плинтусов;
- Монтаж светильников, люстры;
- Подключение стиральной машины;
- Замена межкомнатных дверей;
- Установка окон;
- Установка и подключение розеток;
- Доставка материалов до квартиры заказчика;
- Выполняется разработка проекта вентиляции, водоснабжения, канализации, отопления, электрики по ГОСТ.;
- Помогаем выбрать чистовой и черновой материал;
- Согласуем по желанию индивидуальную планировку со всем оформлением.;
- Вывоз мусора и в подарок проводим генеральную уборку помещения после подписания акта приемки;
- Предоставляем помощь по согласованию перепланировки;
Евроремонтот 8500 руб/м2
Ремонтные работы с использованием элитных чистовых материалов.
- Выезд дизайнера и сметчика на объект;
- Составление сметы по вашему ремонту с материалами и мебелью;
- Рабочий проект: разработаем 2 варианта планировки;
- Проект электромонтажных работ, проект сантехнических работ;
- Светотехнический проект, включая расчет освещенности;
- Авторский надзор;
- Разработка дизайн проекта с вариантами стилей;
- Подбор, закупка и доставка материала;
- Венецианская штукатурка;
- Закупка материалов;
- Укладка напольных покрытий;
- Штукатурка стен;
- Шумоизоляция;
- Расширение дверных проемов;
- Грунтовка стен, пола и потолка;
- Облицовка стен плиткой;
- Оклейка стен обоями;
- Наливной пол;
- Полный комплекс демонтажных работ;
- Полный комплекс черновых работ;
- Полный комплекс чистовых работ;
- Вместо натяжных потолков используем многоуровневые из гкл knauf;
- Устройство демпферной ленты по периметру примыкания к стенам;
- Укладка плитки из керамогранита, мрамора, камня;
- Замена остекления;
- Сборка электрического щита;
- Подключение бытовой техники;
- Возведение перегородок;
- Монтаж радиаторов;
- Оштукатуривание откосов;
- Новая канализация, система отопления и водоснабжения;
- Монтаж силового кабеля;
- Прокладка кабеля в ПВХ трубе, установка электрики, подключение осветительных приборов;
- Подбор мебели под тон стен и стиль интерьера;
- Установим умный дом премиум класса;
- Согласование перепланировки перед ремонтом квартиры, подготовка документов;
- Поставка строительных материалов;
- Вывоз строительного мусора и уборка после ремонта;
- Рассрочка на 12 месяцев без процентов;
- Все работы по европейскому стандарту DIN;
Средняя стоимость и сроки на выполнение ремонта с материалом
|Капитальный ремонт
|Площадь
|Прайс на материалы
|Расценки на работы
|Итого
|Сроки
|Студия
|25 м²
|117000 р.
|195000 р.
|312000 р.
|До 1 месяца
|Однокомнатная
|40 м²
|156000 р.
|240000 р.
|396000 р.
|60-70 дней
|Двухкомнатная
|65 м²
|253000 р.
|390000 р.
|643000 р.
|90-100 дней
|Трехкомнатная
|80 м²
|312000 р.
|480000 р.
|792000 р.
|100-120 дней
|4-к квартира
|130 м²
|608400 р.
|1014000 р.
|1622400 р.
|До 5 месяцев
|Апартаменты
|90 м²
|421200 р.
|702000 р.
|113200 р.
|До 4 месяцев
|Коттедж, загородный дом
|400 м²
|1684800 р.
|2808000 р.
|4492800 р.
|До 1.5 года
|Таунхаус
|170 м²
|716040 р.
|1193400 р.
|1909440 р.
|До 4.5 месяцев
|Косметический ремонт
|Площадь
|Прайс на материалы
|Расценки на работы
|Итого
|Сроки
|Студия
|25 м²
|48600 р.
|81000 р.
|129600 р.
|До 1 месяца
|Однокомнатная
|40 м²
|77760 р.
|129600 р.
|207360 р.
|30-35 дней
|Двухкомнатная
|65 м²
|126360 р.
|210600 р.
|336960 р.
|40-50 дней
|Трехкомнатная
|80 м²
|155520 р.
|259200 р.
|414720 р.
|55-60 дней
|4-к квартира
|130 м²
|252720 р.
|421200 р.
|673920 р.
|До 3 месяцев
|Апартаменты
|90 м²
|174960 р.
|291600 р.
|466560 р.
|65-75 дней
|Коттедж, загородный дом
|400 м²
|699840 р.
|1166400 р.
|1866240 р.
|До года
|Таунхаус
|170 м²
|330480 р.
|550800 р.
|881280 р.
|До 3.5 месяцев
|Ремонт в новостройке (косметический)
|Площадь
|Прайс на материалы
|Расценки на работы
|Итого
|Сроки
|Студия
|25 м²
|40500 р.
|67500 р.
|108000 руб.
|До 1 месяца
|Однокомнатная
|40 м²
|64800 р.
|108000 р.
|172800 руб.
|25-35 дней
|Двухкомнатная
|65 м²
|105500 р.
|175500 р.
|280800 руб.
|40-45 дней
|Трехкомнатная
|80 м²
|129600 р.
|216000 р.
|345600 руб.
|50-55 дней
|4-к квартира
|130 м²
|210600 р.
|351000 р.
|561600 руб.
|До 3 месяцев
|Апартаменты
|90 м²
|145800 р.
|243000 р.
|388800 руб.
|60-65 дней
|Коттедж, загородный дом
|400 м²
|583200 р.
|972000 р.
|1555200 руб.
|До 10 месяцев
|Таунхаус
|170 м²
|275600 р.
|459000 р.
|734400 руб.
|До 3.5 месяцев
|Ремонт в новостройке (капитальный)
|Площадь
|Прайс на материалы
|Расценки на работы
|Итого
|Сроки
|Студия
|25 м²
|97500 р.
|162500 р.
|260000 руб.
|До 1 месяца
|Однокомнатная
|40 м²
|156000 р.
|260000 р.
|416000 руб.
|До 50-60 дней
|Двухкомнатная
|65 м²
|253500 р.
|422500 р.
|676000 руб.
|80-90 дней
|Трехкомнатная
|80 м²
|312000 р.
|520000 р.
|832000 руб.
|100-110 дней
|4-к квартира
|130 м²
|507000 р.
|845000 р.
|1352000 руб.
|До 4.5 месяцев
|Апартаменты
|90 м²
|351000 р.
|585000 р.
|936000 руб.
|До 3 месяцев
|Коттедж, загородный дом
|400 м²
|1406000 р.
|2340000 р.
|3744000 руб.
|До года
|Таунхаус
|170 м²
|663000 р.
|1105000 р.
|1768000 руб.
|До 4 месяцев
Преимущества ремонта квартир в нашей компании
Хотите сделать ремонт? Ищете хорошую строительную компанию? Оставляйте заявку или звоните. Наша компания выполнит отделку по доступным рыночным ценам. Гарантируем безупречную работу и фиксированную цену без скрытых платежей. Наши мастера знают, как добиться высокого качества надолго.
Гарантия В период гарантии 5 лет на ремонт под ключ мы бесплатно устраним выявленные дефекты после приемки помещения.
Скидки и Акции Регулярно проводим акции для клиентов.
Смета в день замера Точная смета на отделку помещения составляется при вас на объекте.
Официальный договор Подписываем договор где фиксируем каждый этап работ, сроки и стоимость.
Дизайнеры в штате Предложим готовые варианты перепланировок и сделаем технический дизайн-проект с визуализацией для выбора уютного стиля ремонта.
Собственный склад строительных материалов Бригады получают материалы без задержек, а клиент получает дополнительную скидку.
Одно из наших достоинств это высокое качество ремонта квартир в Москве без высоких цен на услуги. Мы используем проверенные материалы, которые закупаем по партнерской цене, и можем за счет этого давать дополнительные скидки на услуги клиентам.
Мы выполняем косметический, капитальный и евроремонт по доступным ценам с соблюдением сроков выполнения в договоре. Ниже вы можете просмотреть перечень работ по каждому типу ремонта и рассчитать его стоимость по вашим параметрами.
-
Здание:
Вид ремонта:
Этапы ремонта и отделки квартир
Порядок проведения качественного, комплексного, дизайнерского или частичного ремонта квартиры включает в себя этапы:
Оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру телефона +7 495 085-88-78. Мы согласуем с вами удобную дату на бесплатный выезд замерщика. Наш специалист – опытный строитель. Он сможет обмерить все помещения, определить главное направление ремонта, оценить состояние и особенности вторичного жилья или квартиры в новом ЖК. Также в зависимости от ваших пожеланий, подберет подходящие под указанный бюджет варианты отделочных материалов.
от 2700 руб./м2
Замерщик при вас произведет расчет сметы после обмера помещения и согласования отделочных материалов. Официальный договор с компанией можно заключить как сразу, так и в любое удобное время. Стоимость ремонта под ключ и сроки фиксируются строго в договоре. Обратите внимание, нанимать специалистов для каждого отдельного этапа работ проблемно и затратно.
После согласования всех нюансов и подписания договора, на объект доставляем необходимый черновой и чистовой материал с собственного склада, или используем для ремонта отделочные материалы клиента.
Снятие обоев, демонтаж штукатурного слоя или стен, которые не предполагаются новым планом квартиры, удаление полов.
Включают демонтаж старых конструкций во вторичном жилье либо черновую отделку в новостройках: проектирование, разводка и монтаж коммуникаций. Выполняется стяжка пола. Замена оконных конструкций. Выравнивание стен и потолков. Предчистовая грунтовка поверхностей квартиры.
Отделка потолка, стен и пола, установка дверей. Монтаж сантехнического оборудования и мебели.
Оплата ремонта производится поэтапно, согласно актам о выполненных работах.
На последнем этапе работ до сдачи объекта заказчику, компания вывозит строительный мусор и делает влажную уборку квартиры.
Последний этап ремонта под ключ — подписываете акты приемки. Можно заезжать и жить с комфортом.
Услуги ремонта
Стоимость отдельных видов работ
- Замена проводки
- Установка розеток и выключателей
- Установка автоматов и УЗО
- Установка освещения
- Укладка теплого пола
- Комплексная разводка кабеля и установка электроточки
- Установка новой ванны
- Установка полотенцесушителя
- Монтаж коммуникаций
- Установка труб
- Стены
- Полы
- Потолки
- Снятие плитки со стен
- Парапет на балконе или лоджии в панельном доме
- Возведение новых стен и перегородок
- Выравнивание стен штукатуркой
- Финишная шпаклевка под обои
- Покрытие типа "Венецианская штукатурка"
- Поклейка стеклохолста
- Штукатурка потолка
- Выравнивание
- Покраска
- ГКЛ в 1 или несколько уровней
- Монтаж натяжного потолка
- Устройство стяжки пола
- Устройство сухой стяжки
- Укладка ламината
- Укладка паркета
- Грунтовка пола
Часто задаваемые вопросы-ответы
В нашей компании работают мастера из РФ с высшим образованием и опытом в ремонте квартир от 7 лет. Все сотрудники проходят дополнительное обучение.
Срок гарантии на ремонт прописываются в договоре и зависят от выбора отделочных материалов.
Принимаем банковские карты, наличные. Есть официальная рассрочка на ремонт от компании на 3, 6, 9 месяцев, и есть возможность оформить кредит до 2-х лет от «Тинькоф» и «Кредит Европа Банк».
Вы можете купить сами, или мы закупаем материалы с предоставлением отчетной документации. Через нас получится дешевле чем в магазинах за счет прямых закупок у поставщиков.
Точные даты начала и окончания работ обсуждаются индивидуально и фиксируются в договоре.
Да. Возможен личный или дистанционный контроль с вашей стороны. Но это необязательно, к каждому объекту прикрепляется прораб со строительным образованием.
Предварительную цену можно узнать у нашего менеджера или посчитать самостоятельно через калькулятор на сайте. Посмотреть расценки за квадратный метр можно в нашем прайс-листе. Точную стоимость определит только специалист после замера помещения.
Да, у нас есть необходимые разрешения на все виды услуг. Документация представлена на сайте.
Консультацию проведет замерщик при первом выезде на объект для проведения замеров.
Оплату принимаем поэтапно – это самый надежный и безопасный вариант.
Смета не увеличивается на всех этапах ремонта. Вы платите оговоренную сумму, зафиксированную в договоре. Увеличение или уменьшение цены возможно только по вашей инициативе, например, если хотите добавить или исключить какие-либо услуги.
Да. У нас работают дизайнеры и проектировщики с опытом. Дизайн-проект согласовывается с заказчиком. Стоимость проекта рассчитывается индивидуально и зависит от площади помещения, сложности работы, необходимости 3D-проектирования.
Мы можем договориться о времени и днях выполнения ремонта, к примеру, бригада будет делать ремонт только в будни, пока вы на работе. Но имейте в виду, что в этом случае срок сдачи объекта затянется.
Наши специалисты
Отделочник.
Малярные работы с нуля, поклейка обоев, укладка плитки. Монтаж сложных систем вентиляции.
В компании 6 лет.
Штукатур - маляр.
Покраска стен, потолков и поклейка обоев. Правильное нанесение декоративных покрытий;
9 лет.
Сантехник.
Замена сантехнических труб и системы отопления. Монтаж санузлов. Быстрое выполнение больших объемов работ.
В компании 2 года.
Каменщик.
Монтаж стен, перегородок и других элементов;
Занимаюсь строительством больше 10 лет.
Плиточник.
Монтаж ПВХ панелей или укладка плитки в ванной и санузле.
В компании 4 года.
Дизайн интерьера
Подготовка индивидуального дизайн-проекта с учетом всех пожеланий клиента. Согласование перепланировки и авторский надзор. Помогу удобно оформить спальню, гостиную, комнату для ребёнка, от планировки до расположения аксессуаров. Дам рекомендации по зонированию и создам уютную атмосферу в помещении.
Дизайнер интерьера под элитный ремонт
Разработка стильного дизайн-проекта квартиры, жилого помещения, частного дома. Помогу грамотно облагородить пространство и предусмотреть все мельчайшие нюансы в работе. Помогу воплотить все желания.
Дизайн интерьера
Составление дизайн-проекта кухни, ванной комнаты с применением в визуализации дорогих стройматериалов.
Дизайн интерьера
Делаю превосходный дизайн кухни. Помогаю сэкономить на внутренней отделке. Достаточно быстро подбираю обои, плитку. С нами обновить старый интерьер возможно с небольшими затратами.
Прораб по монтажу систем вентиляции.
Закупка оборудования, контроль монтажных бригад.
15 лет.
Прораб
Контроль закупок, контроль бригады.
10 лет.
Прораб по электромонтажным работам.
Знание ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, ГОСТ, знание монтажа электропроводок.
9 лет.
Прораб по отделочным работам.
Знание в сфере технологий внутренней отделки помещений.
13 лет.
Инженер - сметчик.
Составление смет на отделку помещения большой площади. Включаю в смету сроки и стоимость.
Опыт работы 9 лет.
Инженер - сметчик.
Быстро составляю смету на ремонт.
12 лет.
Инженер - сметчик.
Ремонтируем по европейскому стандарту din в столице и области.
10 лет.
Директор по снабжению.
Контроль расхода материалов на ремонт.
Директор по закупкам
Произвожу закупки высококачественных и эксклюзивных материалов, работа с официальными производителями и поставщиками.
Директор по качеству.
Контроль качества отделки в соответствии с требованиями нормативных документов.
Менеджер.
Общение с заказчиками и контроль заявок на выезд сметчиков.
В компании 3,5 года.
Генеральный директор.
Контроль выполнения плана и сроков ремонта.
Менеджер.
Согласование сметы и решение проблем с договорами.
Администратор.
Отзывы наших клиентов в интернете
5 месяцев назад заключили договор с этой компанией и делали косметический ремонт двухкомнатной квартиры. Все работы сдали даже раньше оговоренного срока, по качеству претензий нет. Реставрация паркета изумительная. Было очень приятно познакомиться с профессионалами такого масштаба, не так легко найти действительно стоящих специалистов. Отдельное спасибо хочу сказать прорабу за помощь в подборе сантехники. Буду рекомендовать вашу компанию друзьям, которые планируют сделать ремонт.
Хочу выразить огромную благодарность мастерам «Яркий Ремонт», помогли в начале с переклеиванием обоев а позже привести всю квартиру в порядок. С прорабом посоветовались, решили сделать отделку постепенно, так как я не мог сразу заплатить за весь комплексный ремонт. Из-за этого работы выполняли две разные бригады, но обе сработали отлично. Результат радует глаз, все качественно, ровно, аккуратно. Теперь квартиру смогу продать подороже.
Знакомый посоветовал нанять бригаду ремонтников из этой компании, очень нахваливал ее. Хорошее впечатление о ней сложилось уже при первой встрече с сотрудниками. Солидная организация, все официально – договор, гарантия, акт выполненных работ. Ребята сделали ремонт квартиры в новостройке под ключ, в сроки уложились, никаких минусов мы не нашли.
Как только я впервые посетила офис этой компании, мне сразу стало понятно – тут работают профессионалы высокого уровня. У них очень хорошее портфолио с большим количеством работ в современном стиле, это мне и нужно было. Работают качественно, претензий нет. Огромная благодарность мастерам, вы лучшие!!!
Вот бы все фирмы работали также ответственно, как компания «Яркий Ремонт». У меня с ними вообще проблем не было. Сначала проект бесплатно сделали, получился очень крутой, спасибо дизайнеру за это. После проекта все быстро согласовали, и мастера сразу приступили к отделке помещения. Качество очень понравилось, могу порекомендовать всем эту компанию.
Рассказала хорошая подруга про эту компанию, как раз искал частных мастеров или бригаду с прорабом и комплектатором для того, чтобы сделать стандартный ремонт в своей квартире. А тут и цены неплохие и по договору официально работают, решил, почему бы не попробовать?! Приехал замерщик, все обсудили, заключили договор. Ремонт прошел просто идеально. Тут работают настоящие профессионалы, достойные хороших отзывов. Рекомендую.
Спешу выразить благодарность прорабу и всей рукастой бригаде за честную добросовестную работу! Буквально вчера была приемка ремонта. Удивили высоким качеством, обслуживанием и ответственным подходом. Ремонт в квартире и мелкие доделки удалось закончить даже раньше срока и не выйти за рамки сметы. На напольных покрытиях немного сэкономили благодаря закупке через юр.лицо. Большое спасибо.
Мне посоветовали обратиться в "Яркий-Ремонт" друзья. Рада, что прислушалась. Бригада отличная. Работали по договору, сделали мне готовый ремонт в своей квартире за три месяца с голых стен в новостройке. Черновая и чистовая отделка выполнена качественно, без дефектов, все ровненько, аккуратно.
Мы с мужем заказали отделочные работы в квартире у этой фирмы. Ничего плохого сказать не могу, все прошло так, как задумывалось. В ходе ремонта стоимость не изменилась. Отдельную благодарность хочу выразить прорабу, очень ответственный и тактичный человек. Я довольна, что обратилась в строй компанию «Яркий Ремонт».
Примеры выполненных работ
Привлечение профессионалов к ремонту квартиры дает возможность сделать красивое, удобное и безопасное для проживания жилье быстро и недорого.
профессиональное
образование